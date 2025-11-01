Alta tensione Usa-Venezuela Maduro chiede aiuto ai Paesi amici

"Qualunque sia la minaccia dobbiamo avere nervi saldi, mantenere la calma e agire con la massima unità". Il presidente venezuelano Maduro ostenta tranquillità, ma in vista di possibili azioni di terra da parte degli Stati Uniti ha chiesto assistenza militare ai Paesi amici: Russia, Cina e Iran. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

