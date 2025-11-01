Alta tensione tra Usa e Venezuela In arrivo nei Caraibi la portaerei Usa Gerald Ford – La diretta

Anche se ieri il presidente Usa Donald Trump ha detto di non prendere in considerazione attacchi all’interno del Venezuela, smentendo così le indiscrezioni del Wall Street Journal e Miami Herald, la tensione con il paese sudamericano rimane alta. Ed è destinata a salire. Secondo quanto riporta il Washington Pos t gli Stati Uniti stanno infatti inviando anche la portaerei Uss Gerald Ford che dovrebbe arrivare a destinazione la prossima settimana. La Gerald Ford è accompagnata da altre tre navi da guerra, per un totale di 4.000 militari a bordo. Cosa vorrebbe fare Trump in Venezuela. Il piano d’azione lanciato da Washington avrebbe nel mirino le infrastrutture militari e logistiche usate per il traffico di droga venezuelano. 🔗 Leggi su Open.online

