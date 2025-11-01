almanacco del giorno sabato primo novembre buona giornata buona festa a tutti voi da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la solennità di Tutti i Santi sono nati oggi filippino al Baker Larry flynt e Raf Noi andiamo a fare i conti con gli auguri i conti in tasca avere i bottoni gli auguri ai nostri nativi zia Allora buon compleanno in questo primo novembre a Santina a Marco ha Wanda Silvia e Annalisa auguri di buon compleanno andiamo a salutare anche Domenico Teresa ed è Manuel e Claudia Buona giornata anche a Simone il nostro viaggio nel tempo ci porta in questo primo novembre del 1755 rischio del godiamo in lettere moto di Lisbona devasta la città innescando uno Tsunami che usando decine di migliaia di vittime un evento che ebbe un impatto filosofico enorme sull'illuminismo nel 1897 a Torino un gruppo di studenti fonda una società calcistiche più vincenti di Italia la Juventus Football Club nel 1952 invece gli Stati Uniti testano Iri Mike per la prima bomba all'idrogeno nella tua eniwetok infine nel 1993 entra in vigore il Trattato di Maastricht istituendo ufficialmente l'Unione Europea primo novembre giorno ogni stampi e la commemorazione dei defunti domani 2 novembre hanno radici molto antiche e si sovrapposero in parte L'Antica festa celtica di samhain celebrata alla vigilia da Ma in che segnava la fine dell'estate e l'inizio dell'inverno e nel momento in cui si credeva che il confine con il mondo dei vivi e quello dei morti si assottiglia te motivo per cui anche oggi le nostre tavole No sono piene dei cosiddetti dolci Liberty non è che fare con Halloween è questa cosa ok un particolare augurio a ciascuno di voi per questa festa al lavoro venerdì anche di una meravigliosa giornata e un buon proseguimento di ascolto l'estate con noi almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Almanacco del 01-11-2025