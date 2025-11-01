Artissima 2025. Anche quest’anno, come ogni anno (ricordate l’edizione 2024?), è arrivato l’appuntamento con la bellezza, la creatività e le considerazioni – personali e collettive – sul futuro dell’arte e della nostra società. È giunto il momento di Artissima 2025, l’unica fiera in Italia dedicata esclusivamente all’arte contemporanea. Dove? Oval Lingotto, via Giacomo Matte? Trucco 70, Torino Quando? 1 novembre dalle 12 alle 20; 2 novembre dalla 11 alle 19 Come? Biglietti acquistabili su vivaticket.com. Artissima 2025: i punti fermi. Parafrasando un modo di dire, anche per Artissima 2025. formula che vince non si cambia: la location è sempre il Lingotto di Torino, la direzione per il quarto anno è affidata a Luigi Fassi, il main partner si riconferma essere Intesa Sanpaolo e le sezioni dell’esposizione rimangono le stesse (le 4 storiche – Main Section, New Entries, MonologueDialogue e Art Spaces & Editions – e le 3 curate – Present Future, Back to the Future e Disegni ). 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - All'Oval Lingotto di Torino, Artissima 2025, grande fiera internazionale d'arte contemporanea. K-Way si riconferma sponsor storico