‘All’ombra della Madonnina’ l’indagine della prima donna poliziotto

Rovigo, 2 novembre 2025 – Rita è una delle prime donne poliziotto italiane. Entra nella Polizia di Stato a metà degli anni Ottanta con il grado di agente, e si trova ad operare in una Milano ancora da bere, anche se la caduta della Prima Repubblica è dietro l’angolo. Lungo questo filo rosso si dipana il libro ‘All’ombra della Madonnina’. Il romanzo, scritto da Antonella Pajarini, racconta le trasformazioni della città e del Paese, nel frattempo lei accresce la sua esperienza e si trova spesso a dover mettere alla prova le capacità professionali ma anche le doti umane. A volte non è facile conciliare i dettami dei protocolli con la propria coscienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

