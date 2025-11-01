Allerta per temporali su parte della regione
Arpal ha emesso allerta gialla per temporali sul centro levante (zone B, C ed E) dalle 9 alle 18 di domenica 2 novembre. Sul ponente e i versanti padani di ponente (zone A ed E) si segnala bassa probabilità di forti temporali."La circolazione depressionaria, che sta portando piogge deboli nella. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
