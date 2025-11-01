Allegri sugli infortuni | Tomori? Difficile per Milan-Roma Gimenez ha un problema alla caviglia

Verso Milan-Roma, Massimiliano Allegri parla alla vigilia in conferenza stampa. L'allenatore rossonero fa il punto sugli infortuni. Da Tomori a Gimenez. Le novità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

