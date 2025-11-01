Allegri | Scudetto? Serve equilibrio non possiamo abbatterci ecco il nostro obiettivo…

Internews24.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, sulla situazione dei rossoneri nella lotta scudetto. Tutti i dettagli in merito. Massimiliano Allegri  ha parlato in conferenza stampa in vista di  Milan Roma. MILAN ROMA –  « Abbiamo perso qualche giocatore in nazionale, ma sono cose che capitano. Dobbiamo recuperare energie visto che giocano quasi sempre gli stessi. Dobbiamo sarà una partita difficile, nel 2025 la Roma è la squadra che ha vinto di più in trasferta. Subiscono pochi gol, mentre noi nelle ultime tre ne abbiamo subiti in tutte e tre. Dobbiamo invertire questa tendenza ». 🔗 Leggi su Internews24.com

allegri scudetto serve equilibrio non possiamo abbatterci ecco il nostro obiettivo8230

© Internews24.com - Allegri: «Scudetto? Serve equilibrio, non possiamo abbatterci, ecco il nostro obiettivo…»

News recenti che potrebbero piacerti

Allegri: "Leao ok. Pulisic a Parma, più difficile Rabiot" - it, benvenuti a Milanello dove tra poco Massimiliano Allegri interverrà in conferenza stampa in vista della gara di domani sera a San Siro contro la Roma, valida ... Lo riporta milannews.it

Allegri, il Milan non perda di vista l'obiettivo Champions - Poi c'è un gruppo di squadre che lotta per i primi quattro posti. Riporta msn.com

Allegri, allenatore del Milan, ha parlato così di Luciano Spalletti nuovo allenatore della Juventus. Cosa ha detto alla vigilia della Roma - Cosa ha detto alla vigilia della Roma Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha presentato in ... Si legge su juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Allegri Scudetto Serve Equilibrio