Inter News 24 Le parole di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, sulla situazione dei rossoneri nella lotta scudetto. Tutti i dettagli in merito. Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista di Milan Roma. MILAN ROMA – « Abbiamo perso qualche giocatore in nazionale, ma sono cose che capitano. Dobbiamo recuperare energie visto che giocano quasi sempre gli stessi. Dobbiamo sarà una partita difficile, nel 2025 la Roma è la squadra che ha vinto di più in trasferta. Subiscono pochi gol, mentre noi nelle ultime tre ne abbiamo subiti in tutte e tre. Dobbiamo invertire questa tendenza ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Allegri: «Scudetto? Serve equilibrio, non possiamo abbatterci, ecco il nostro obiettivo…»