Allegri Roma prima con merito Leao non al 100% ma è recuperato

"Inter e Napoli le favorite per lo scudetto, il nostro obiettivo resta tornare in Champions" MILANO - "Domani sarà una partita bella da giocare, la Roma sta facendo molto bene, Gasperini ha dato un'impronta caratteriale e tattica come all'Atalanta. Sarà una partita difficile contro una squadra con o.

