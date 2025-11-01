Allegri pre Milan Roma | Equilibrio per battere Gasperini Su Leao tengo a dire questa cosa

Allegri carica il Milan: «Contro la Roma servirà equilibrio e concretezza» Alla vigilia di Milan Roma, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa da Milanello per presentare una sfida che vale molto in chiave Champions. L’allenatore rossonero ha analizzato lo stato della squadra, gli infortuni e le insidie di una Roma in grande forma. «Abbiamo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Allegri pre Milan Roma: «Equilibrio per battere Gasperini. Su Leao tengo a dire questa cosa»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Allegri fa il bollettino dell’infermeria rossonera: anche contro la Roma sarà emergenza in casa Milan - facebook.com Vai su Facebook

Allegri: "Milan-Como? Si decida presto, meglio se si gioca in Italia" - X Vai su X

Milan, Allegri: "Scudetto? A livello di rosa Napoli e Inter sono le favorite". Poi aggiorna su Pulisic e Rabiot - Roma, Massimiliano Allegri disegna la sua griglia scudetto elencando le squadre in corsa: "A livello di rosa le favorite sono Inter e Napoli, però c'è un ... Lo riporta msn.com

Milan-Roma, Allegri: “Leao è a posto, Gimenez vediamo” - 45 a San Siro, il tecnico allontana la pressione: “Non è una sfida chiave. Si legge su ilgiorno.it

Milan, Allegri: primo messaggio a Spalletti, la replica sullo scudetto e l'avviso a Leao - Il tecnico rossonero Max Allegri dà il bentornato in serie A all'ex ct Spaletti ed aspetta la Roma di Gasperini sapendo che sarà una battaglia, l'elogio di Dybala e Modric ... sport.virgilio.it scrive