Allegri manda un messaggio a Spalletti | Gli faccio un grande in bocca al lupo la Juventus lotta per i primi 4 posti Poi parla così di Dybala verso Milan Roma!
Allegri, allenatore del Milan, ha parlato così di Luciano Spalletti nuovo allenatore della Juventus. Cosa ha detto alla vigilia della Roma. Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani sera a San Siro contro la Roma. Ecco cosa ha detto sull’approdo di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera. MILAN ROMA – « Abbiamo perso qualche giocatore in nazionale, ma sono cose che capitano. Dobbiamo recuperare energie visto che giocano quasi sempre gli stessi. Dobbiamo sarà una partita difficile, nel 2025 la Roma è la squadra che ha vinto di più in trasferta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Atalanta-Milan Allegri non le manda a dire - facebook.com Vai su Facebook
Costacurta: «Con Leao in campo, il Milan non è più un gruppo di undici giocatori. Senza di lui, il Milan migliora e di tanto» A Sky Sport dopo Atalanta-Milan 1-1: «Sostituendolo alla fine del primo tempo, Allegri manda un messaggio a Leao». - X Vai su X
Juventus, Cassano rivela il messaggio inviato a Spalletti, poi l’ultima freccia contro Allegri: “Rovina Modric” - Cassano ha raccontato di aver inviato a Spalletti un messaggio di auguri per la firma con la Juventus. Si legge su sport.virgilio.it
Juventus, Spalletti a Perin: "Dipenderà da voi". Le sue prime probabili formazioni - Luciano Spalletti risponde così al secondo portiere Mattia Perin, che gli domanda se va tutto bene. Segnala msn.com
Allegri: «Dobbiamo continuare a ottenere risultati e mantenere l’entusiasmo che circola intorno alla squadra» - Pisa: partita difficile, serve concentrazione, rispetto per l’avversario e giusto atteggiamento per vincere. Da ilnapolista.it