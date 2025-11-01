Allegri | Entrare nella testa di Leao non è semplice Modric colpisce per l’umiltà e la disponibilità sta facendo il mediano

Ilnapolista.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa Milan in vista del match contro la Roma. Ecco le sue parole. Le parole di Allegri. La gara di domani sarà l’ultima con assenze importanti? «Abbiamo perso qualche giocatore in nazionale, ma sono situazioni che capitano. Dobbiamo recuperare energie, visto che giocano quasi sempre gli stessi. Sarà una partita difficile: nel 2025 la Roma è la squadra che ha vinto di più in trasferta, subisce pochi gol, mentre noi nelle ultime tre gare ne abbiamo presi in tutte e tre. Dobbiamo invertire questa tendenza». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

allegri entrare nella testa di leao non 232 semplice modric colpisce per l8217umilt224 e la disponibilit224 sta facendo il mediano

© Ilnapolista.it - Allegri: «Entrare nella testa di Leao non è semplice. Modric colpisce per l’umiltà e la disponibilità, sta facendo il mediano»

Argomenti simili trattati di recente

allegri entrare testa leaoAllegri: «Entrare nella testa di Leao non è semplice. Modric colpisce per l’umiltà e la disponibilità, sta facendo il mediano» - Max Allegri, intervenuto in conferenza stampa, ha fatto il punto sulla situazione infortunati del Milan in vista del match contro la Roma ... ilnapolista.it scrive

Milan, Allegri: "Leao c'è, in cinque out. Scudetto? Non bisogna pensare, ma fare" - Tomori difficile, anche se non ci sono problematiche al ginocchio: ha un bel ... Come scrive tuttomercatoweb.com

allegri entrare testa leaoMilan, Allegri: “Leao sta bene. La Roma non è prima per caso. Soulé sta crescendo” - Giocare contro Gasperini è sempre difficile, ti allargano il campo e ti impegnano molto" ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Allegri Entrare Testa Leao