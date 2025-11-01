Allegri | Entrare nella testa di Leao non è semplice Modric colpisce per l’umiltà e la disponibilità sta facendo il mediano

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa Milan in vista del match contro la Roma. Ecco le sue parole. Le parole di Allegri. La gara di domani sarà l’ultima con assenze importanti? «Abbiamo perso qualche giocatore in nazionale, ma sono situazioni che capitano. Dobbiamo recuperare energie, visto che giocano quasi sempre gli stessi. Sarà una partita difficile: nel 2025 la Roma è la squadra che ha vinto di più in trasferta, subisce pochi gol, mentre noi nelle ultime tre gare ne abbiamo presi in tutte e tre. Dobbiamo invertire questa tendenza». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Allegri: «Entrare nella testa di Leao non è semplice. Modric colpisce per l’umiltà e la disponibilità, sta facendo il mediano»

