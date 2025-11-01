Allegri | Da Nkunku ci aspettiamo molto Può fare il centravanti La coppia con Leao …
Verso Milan-Roma, Massimiliano Allegri parla alla vigilia in conferenza stampa. L'allenatore rossonero ha parlato anche di Nkunku. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Leao verso la titolarità contro la Roma L’intenzione di Allegri sarebbe quella di schierare Leao con Nkunku al suo fianco. Se Leao-Nkunku dovesse essere confermata come coppia titolare, Loftus-Cheek dovrebbe arretrare a centrocampo e prendere il posto di - X Vai su X
ATTACCO A PEZZI! #Leão (anca) e #Giménez (caviglia) in forte dubbio per la #Roma. #Pulisic out. Emergenza totale per #Allegri . TOCCA A #NKUNKU: Christopher #Nkunku, acquistato per 37 milioni, è favorito per l'esordio da titolare in #SerieA! . - facebook.com Vai su Facebook
Milan, Allegri: "Leao c'è, in cinque out. Ci aspettiamo molto da Nkunku" - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Milan- Secondo tuttomercatoweb.com
Nkunku stanco? Allegri: "Sta crescendo, ci aspettiamo molto da lui" - Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Atalanta- Lo riporta milannews.it
Milan, Allegri: "Nkunku sta bene e può giocare con Leao. Tomori verso il forfait" - Il tecnico in conferenza stampa: "Pulisic lo riavremo per la sfida col Parma, Rabiot difficile. ilromanista.eu scrive