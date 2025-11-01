Allegri | Da Nkunku ci aspettiamo molto Può fare il centravanti La coppia con Leao …

Pianetamilan.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verso Milan-Roma, Massimiliano Allegri parla alla vigilia in conferenza stampa. L'allenatore rossonero ha parlato anche di Nkunku. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

allegri da nkunku ci aspettiamo molto pu242 fare il centravanti la coppia con leao 8230

© Pianetamilan.it - Allegri: “Da Nkunku ci aspettiamo molto. Può fare il centravanti. La coppia con Leao …”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Milan, Allegri: "Leao c'è, in cinque out. Ci aspettiamo molto da Nkunku" - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Milan- Secondo tuttomercatoweb.com

allegri nkunku aspettiamo moltoNkunku stanco? Allegri: "Sta crescendo, ci aspettiamo molto da lui" - Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Atalanta- Lo riporta milannews.it

Milan, Allegri: "Nkunku sta bene e può giocare con Leao. Tomori verso il forfait" - Il tecnico in conferenza stampa: "Pulisic lo riavremo per la sfida col Parma, Rabiot difficile. ilromanista.eu scrive

Cerca Video su questo argomento: Allegri Nkunku Aspettiamo Molto