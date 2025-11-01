Allegri | Chiedere a un altro ciò che fa Rabiot è sbagliato Che parole per Fofana

Pianetamilan.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verso Milan-Roma, Massimiliano Allegri parla alla vigilia in conferenza stampa. L'allenatore rossonero ha parlato anche di Rabiot e Fofana. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

allegri chiedere a un altro ci242 che fa rabiot 232 sbagliato che parole per fofana

© Pianetamilan.it - Allegri: “Chiedere a un altro ciò che fa Rabiot è sbagliato”. Che parole per Fofana

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Allegri Chiedere Altro Ci242