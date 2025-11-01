Allegri | Chiedere a un altro ciò che fa Rabiot è sbagliato Che parole per Fofana
Verso Milan-Roma, Massimiliano Allegri parla alla vigilia in conferenza stampa. L'allenatore rossonero ha parlato anche di Rabiot e Fofana. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Comolli non vedeva l’ora di far fuori #Tudor (proprio come #Giuntoli con #Allegri). Aspettava solo la classica striscia di risultati negativi per chiedere la testa di Igor alla proprietà. Neanche mezza parola per difenderlo, mai. - facebook.com Vai su Facebook