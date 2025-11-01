Allarme nei supermercati | burrata e stracciatella ritirate per rischio microbiologico
Allarme nei supermercati per due prodotti lattiero-caseari molto amati dagli italiani. Il Ministero della Salute ha disposto un richiamo ufficiale per alcuni lotti di burrata e stracciatella di un noto produttore friulano. La segnalazione, diffusa anche sui social, riguarda un rischio di natura microbiologica e invita i consumatori alla massima prudenza. Il provvedimento, spiegano gli esperti, è di carattere precauzionale ma interessa diversi formati e confezioni distribuiti su tutto il territorio nazionale. La notizia ha suscitato grande attenzione per l’importanza dei prodotti coinvolti, considerati simboli della tradizione casearia italiana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
