ALLARME ITALIA | valanga travolge un gruppo di escursionisti Terribile strage in montagna
Il silenzio lassù è diverso: sospeso, quasi magico. La montagna osserva, incanta chi osa avvicinarsi alle sue cime. Poi, all’improvviso, tutto cambia: un attimo, e la natura mostra il suo lato più spietato. Quel giorno, tra le nuvole e il gelo, qualcosa è successo che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Sul ghiaccio della Cima Vertana, a oltre 3.200 metri, il sogno di un gruppo di amici si è trasformato in un incubo. Nessun rumore, solo la neve che scivola improvvisa, lasciando senza parole chi assiste a una scena che non si dimentica più. L’orologio segnava le 15.50 quando la notizia ha iniziato a correre tra radio e telefoni: una valanga ha travolto cinque alpinisti tedeschi, impegnati nella scalata della parete nord. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Valanga sull'Ortles travolge cinque scialpinisti: almeno 3 morti - Tragedia nelle montagne dell'Alto Adige dove oggi, sabato 1 novembre, una valanga si è staccata nella zona dell’Ortles, vicino a Cima Vertana, e ha travolto un gruppo ... Secondo msn.com
Italia, terribile valanga travolge escursionisti: è strage in montagna! - La neve è scesa di colpo, senza un rumore, come fa la montagna quando decide che tocca a lei parlare. Segnala thesocialpost.it