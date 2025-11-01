ALLARME ITALIA | valanga travolge un gruppo di escursionisti Terribile strage in montagna

Il silenzio lassù è diverso: sospeso, quasi magico. La montagna osserva, incanta chi osa avvicinarsi alle sue cime. Poi, all’improvviso, tutto cambia: un attimo, e la natura mostra il suo lato più spietato. Quel giorno, tra le nuvole e il gelo, qualcosa è successo che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Sul ghiaccio della Cima Vertana, a oltre 3.200 metri, il sogno di un gruppo di amici si è trasformato in un incubo. Nessun rumore, solo la neve che scivola improvvisa, lasciando senza parole chi assiste a una scena che non si dimentica più. L’orologio segnava le 15.50 quando la notizia ha iniziato a correre tra radio e telefoni: una valanga ha travolto cinque alpinisti tedeschi, impegnati nella scalata della parete nord. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it