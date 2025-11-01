Allarme Esposito tifosi preoccupati | scoppia il caso
Esposito, in questo avvio di campionato, sta facendo preoccupare non poco i propri tifosi: scopriamo per quale motivo in particolare. Fra i giocatori più talentuosi e interessanti di questo preciso momento storico, almeno fra quelli presenti in Italia, c’è sicuramente Esposito. Un calciatore molto talentuoso e brillante, che però fino a questo momento ha avuto non poche difficoltà dal punto di vista realizzativo. Qualcosa certamente da considerare, soprattutto quando parliamo di risultati da segnalare in mezzo al campo. In tal senso, molti tifosi sono preoccupati, soprattutto perché consapevoli del grande talento del giovane calciatore italiano. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Kiev, "colpite varie centrali, black-out in tutta Ucraina" Allarme energetico: raid notturni di droni e missili russi hanno colpito centrali e infrastrutture elettriche, costringendo Ukrenergo a imporre blackout in varie oblast Link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Fiorentina, Sozza e Var negano un rigore a Esposito: per i tifosi è “l’effetto Conte” - 0 con la Fiorentina l'Inter chiede un rigore per una trattenuta in area di Comuzzo su Pio Esposito, negato da arbitro e Var: per i tifosi è l'effetto delle parole di Conte ... Si legge su sport.virgilio.it
Paura Yildiz, scatta l’allarme in casa Juve: tremano i tifosi - Il talento turco Kenan Yildiz è uno dei giocatori più talentuosi e interessanti ... Riporta diregiovani.it