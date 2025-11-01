Allarme cyberattacchi il Lombardia e metà sono legati all’intelligenza artificiale

Milano – I cyberattacchi sono in preoccupante aumento in Lombardia. Sono ben 1.795 le violazioni, di cui almeno il 44% legati all’uso dell’intelligenza artificiale, segnalate nelle zone di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, e soltanto nei primi sei mesi di quest’anno (oltre 2.070 invece la quota per l’intero 2024). Un alto rischio dunque per le aziende del territorio e i loro dati sensibili. Di questo e non solo si è parlato ieri, nella sede di Assolombarda, all’evento “Cyber Security 2025. Oltre l’adeguamento normativo: sicurezza e competitività”, organizzato dall’associazione in collaborazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

