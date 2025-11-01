allagamenti dei sottopassi in arrivo sbarre e semafori

Un passo importante per la sicurezza degli automobilisti: sono partiti i lavori programmati da Alfa Varese, in accordo con l’amministrazione comunale, per evitare disagi ai cittadini in caso di allagamento dei sottopassi di via Tasso e via XX Settembre, fenomeno purtroppo sempre più frequente con le forti precipitazioni. "Sono lavori che permetteranno di mettere in sicurezza i due punti critici ed evitare che i cittadini vi restino bloccati quando si verificano gli allagamenti – ha detto il sindaco Emanuele Antonelli, presente all’avvio del cantiere –. Intanto lavoriamo per trovare soluzioni definitive a un problema che si trascina da anni, anche tramite l’utilizzo di tecniche più moderne ed efficaci rispetto alla soluzione dei vasconi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

