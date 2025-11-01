Allagamenti dei sottopassi In arrivo sbarre e semafori
Un passo importante per la sicurezza degli automobilisti: sono partiti i lavori programmati da Alfa Varese, in accordo con l’amministrazione comunale, per evitare disagi ai cittadini in caso di allagamento dei sottopassi di via Tasso e via XX Settembre, fenomeno purtroppo sempre più frequente con le forti precipitazioni. "Sono lavori che permetteranno di mettere in sicurezza i due punti critici ed evitare che i cittadini vi restino bloccati quando si verificano gli allagamenti – ha detto il sindaco Emanuele Antonelli, presente all’avvio del cantiere –. Intanto lavoriamo per trovare soluzioni definitive a un problema che si trascina da anni, anche tramite l’utilizzo di tecniche più moderne ed efficaci rispetto alla soluzione dei vasconi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
RaiMeteo. . ? CATALOGNA SOTT’ACQUA - PIOGGE TORRENZIALI, PERSONE INTRAPPOLATE NELLE AUTO E ALLAGAMENTI ? Piogge torrenziali hanno colpito duramente il sud della provincia di Tarragona, in particolare le località di La Ràpita, Godal - facebook.com Vai su Facebook
Allagamenti dei sottopassi. In arrivo sbarre e semafori - Alfa Varese installerà dei sistemi di sicurezza per gli automobilisti. Riporta ilgiorno.it
Allagamenti per le forti piogge. Donna bloccata nell'auto in un sottopasso ad Ancona - Con le piogge ci sono stati di nuovo allagamenti in diverse zone delle Marche. Da rainews.it