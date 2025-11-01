Allaccio abusivo ai lampioni coppia nei guai
Beccato l'allaccio abusivo ai pali dell'illuminazione pubblica. E' la scoperta fatta dai carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere in collaborazione coi tecnici dell'Enel, presso un appartamento del centro a San Prisco.Lì i militari e i tecnici, presso l'abitazione di una coppia. 🔗 Leggi su Casertanews.it
