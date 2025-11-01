Alla scoperta del palazzo dell' Est Sesia con il Fai

Nella giornata di sabato 15 novembre alle ore 15, in via Negroni 7, l’Archivio Storico e il Palazzo dell’Associazione Irrigazione Est Sesia si svelano per la città di Novara:sarà possibile scoprire, insieme al Fai, la centenaria associazione consortile che attua la gestione diretta ed unitaria. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

