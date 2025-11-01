Alla scoperta del palazzo dell' Est Sesia con il Fai
Nella giornata di sabato 15 novembre alle ore 15, in via Negroni 7, l’Archivio Storico e il Palazzo dell’Associazione Irrigazione Est Sesia si svelano per la città di Novara:sarà possibile scoprire, insieme al Fai, la centenaria associazione consortile che attua la gestione diretta ed unitaria. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Approfondisci con queste news
Che energia oggi a Palazzo dei Bruzi! Tantissimi giovani hanno partecipato all’incontro dedicato alle opportunità europee e alla scoperta del nostro Punto Locale Eurodesk presso lo “Spazio Europa” di Palazzo Ferrari. Grazie al Sindaco Franz Caruso , il - facebook.com Vai su Facebook
Est Sesia, Colli confermato presidente con lo spettro del commissariamento - Il presidente uscente è stato confermato a larghissima maggioranza, pur con lo spettro di un possibile ... rainews.it scrive