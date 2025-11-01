Alla guida di un' auto ma senza aver mai preso la patente | 33enne nei guai

I carabinieri della stazione di Legnaro hanno denunciato in stato di libertà un 33enne di origini nordafricane, domiciliato a Saonara e già noto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto responsabile in ipotesi accusatoria del reato di guida senza patente. I fatti si sono verificati nella serata di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

