Alfa Romeo 2000 GT Veloce l' auto con cui 50 anni fa fu ucciso Pier Paolo Pasolini
All'Idroscalo di Ostia, nella notte tra il 1° e il 2 novembre 1975, veniva barbaramente ucciso il poeta, scrittore e regista Pier Paolo Pasolini. Sono passati cinquant'anni da quella tragica notte avvolta nel mistero e ancora non del tutto irrisolta. Che fine fece l'auto protagonista dell'omicidio? Sembrava essere stata demolita negli anni Ottanta, invece. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Alfa Romeo 2000 GT Veloce, uno splendido canto del cigno - Con la sua linea filante e grintosa, a mezzo secolo dalla nascita rimane tra le Alfa Romeo più affascinanti di sempre. Si legge su formulapassion.it
Alfa Romeo 2000 GT Veloce: un esemplare del 1974 messo all’asta - Nelle scorse ore è stata messa all’asta un esemplare dell’Alfa Romeo 2000 GT Veloce del 1974 conosciuta anche come 2000 GTV. Riporta clubalfa.it
Alfa Romeo 2000 GTV, il canto del cigno della Giulia GT - Grazie a un’anima particolarmente sportiveggiante, abbinata sapientemente a delle linee mozzafiato, l’Alfa Romeo 2000 GT Veloce suscita ancora forti emozioni Massima espressione della coupé sportiva ... Scrive ruoteclassiche.quattroruote.it