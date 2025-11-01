All'Idroscalo di Ostia, nella notte tra il 1° e il 2 novembre 1975, veniva barbaramente ucciso il poeta, scrittore e regista Pier Paolo Pasolini. Sono passati cinquant'anni da quella tragica notte avvolta nel mistero e ancora non del tutto irrisolta. Che fine fece l'auto protagonista dell'omicidio? Sembrava essere stata demolita negli anni Ottanta, invece. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alfa Romeo 2000 GT Veloce, l'auto con cui 50 anni fa fu ucciso Pier Paolo Pasolini