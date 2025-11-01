Alex Belli padre per la prima volta | Delia Duran è in dolce attesa

Delia Duran e Alex Belli hanno annunciato che presto diventeranno genitori. La coppia, ospite del programma Verissimo, ha condiviso con Silvia Toffanin la gioia per la gravidanza di Delia, una notizia che entrambi aspettavano da tempo. È il primo figlio per i due, che hanno raccontato di aver a lungo desiderato questo momento senza mai perdere la speranza. Durante l’intervista, Delia ha spiegato che la scoperta è arrivata proprio quando avevano deciso di intraprendere un percorso di fecondazione assistita, dopo diversi tentativi andati a vuoto. “Pensavamo di iniziare dopo l’estate, ma la vita ci ha sorpreso prima”, ha confidato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

