Alex Belli e Delia Duran il figlio dopo anni di tentativi | ‘Niente più amori aperti ora siamo una famiglia’

Alex Belli e Delia Duran a Verissimo: ‘Avevo quasi perso la speranza’. Ci sono storie che nascono tra i riflettori ma trovano la loro verità nel silenzio delle attese, nelle lacrime non viste, nei test di gravidanza nascosti in un cassetto per paura di illudersi ancora. Alex Belli e Delia Duran hanno scelto il salotto televisivo di Verissimo per raccontare come il desiderio più grande sia diventato realtà: aspettano un figlio. Quello che da cinque anni sognavano e credevano di non poter avere. “Avevamo quasi perso la speranza”, confessano. Eppure, è successo. Non durante un percorso medico, non tra provette e appuntamenti in clinica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Alex Belli e Delia Duran, il figlio dopo anni di tentativi: ‘Niente più amori aperti, ora siamo una famiglia’

