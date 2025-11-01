Alex Belli e Delia Duran genitori | Stop all’amore libero!

Dopo anni di tentativi, Delia Duran e Alex Belli annunciano una gravidanza inaspettata. Ecco cosa è successo davvero e perché ora dicono addio all’amore libero. Sta per arrivare un bebè in casa Belli-Duran. Ma la notizia più sorprendente? È arrivato tutto in modo naturale, proprio quando stavano per gettare la spugna. Delia Duran e Alex Belli hanno annunciato a Verissimo che presto diventeranno genitori. Dopo sette anni d’amore e cinque di tentativi, finalmente la modella venezuelana è incinta. Quattro mesi, ha raccontato lei, con occhi lucidi e un sorriso pieno di gratitudine. Una gioia arrivata in piena estate, quando ormai pensavano che solo la PMA potesse aiutarli. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Alex Belli e Delia Duran genitori: Stop all’amore libero!

