Alessandria profanata una chiesa | bruciato un testo sacro e lasciata immondizia nella navata

È accaduto nella parrocchia Assunzione di Maria Vergine, nel quartiere Oltreponte di Casale Monferrato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Alessandria, profanata una chiesa: bruciato un testo sacro e lasciata immondizia nella navata

