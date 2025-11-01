Alda Merini moriva il primo novembre | le poesie più belle da leggere oggi

Alda Merini nasce a Milano il 21 marzo 1931, nell’equinozio di primavera, e muore nella stessa città il primo giorno di novembre 2009, giorno dedicati ai Santi, nel momento dell’autunno in cui i cimiteri per un attimo si trasformano, mentre il calore delle luci e dei fiori evoca la memoria dei defunti. Due date simboliche, come lo è stata la sua intera esistenza: attraversata dalla bellezza, ma anche dalla malattia e dal dolore. Fin da giovanissima mostra un grande talento per la scrittura. Pubblica le prime poesie negli anni Cinquanta, incoraggiata da Giacinto Spagnoletti e Giorgio Manganelli, che riconoscono in lei una voce nuova, visionaria, piena di grazia e ferocia insieme. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

