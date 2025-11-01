Alberto Farina in Non è colpa mia se so' così al Teatro Q77

Torinotoday.it | 1 nov 2025

Con la sua comicità surreale e tagliente, Alberto Farina torna sul palco per guidarci in un viaggio esilarante tra i gironi di una commedia tutta da ridere. Tra aneddoti familiari improbabili, amori disastrati e quartieri immaginari come Cupinio, Montecaxxo e Torgnoranza, Farina si presenta come. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

