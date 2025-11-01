Alaves-Espanyol domenica 02 novembre 2025 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici

Infobetting.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sfida tra Alaves ed Espanyol potrebbe essere uno scontro diretto tra due squadre con lo stesso obiettivo, ossia mantenere la categoria, ma i 18 punti fatti dai Pericos delle prime 10 giornate forse hanno generato qualche speranza in più tra i tifosi tanto più che il club catalano è reduce tra tre vittorie di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

alaves espanyol domenica 02 novembre 2025 ore 16 15 formazioni ufficiali quote pronostici

© Infobetting.com - Alaves-Espanyol (domenica 02 novembre 2025 ore 16:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Scopri altri approfondimenti

Pronostico Alaves vs Espanyol – 2 Novembre 2025 - Il match tra Alaves ed Espanyol, valido per la La Liga, si giocherà il 2 Novembre 2025 alle 16:15 allo Stadio Mendizorrotza. Si legge su news-sports.it

Cerca Video su questo argomento: Alaves Espanyol Domenica 02