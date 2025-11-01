La sfida tra Alaves ed Espanyol potrebbe essere uno scontro diretto tra due squadre con lo stesso obiettivo, ossia mantenere la categoria, ma i 18 punti fatti dai Pericos delle prime 10 giornate forse hanno generato qualche speranza in più tra i tifosi tanto più che il club catalano è reduce tra tre vittorie di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Alaves-Espanyol (domenica 02 novembre 2025 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici