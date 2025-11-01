Alatri entra un bar tabaccheria e ruba le sigarette
Nella notte, intorno alle ore 00.30, i Carabinieri della Compagnia di Alatri sono intervenuti in Via Montelena a seguito della segnalazione pervenuta da una società di vigilanza privata, che aveva rilevato un’intrusione all’interno di un bar.Giunti tempestivamente sul posto, i militari hanno. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Continua a prendere forma la nostra squadra femminile di Calcio a 5! Con entusiasmo e tanta voglia di mettersi in gioco, BEATRICE CAMPUS entra ufficialmente a far parte del gruppo verderosa! Benvenuta nella famiglia Asd Alatri! #AsdAlatri #Forz - facebook.com Vai su Facebook