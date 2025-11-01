Al via la XV edizione di Venezia a Napoli Il cinema esteso

Napolitoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La regista francese Caroline Deruas Peano (“Stereo Girls”, ore 17, ingresso gratuito) e l'iraniano Amir Azizi (“Inside Amir”) sono i primi ospiti internazionali, martedì 4 al Cinema Astra, di "Venezia a Napoli. Il cinema esteso". Giunta alla quindicesima edizione, la rassegna cinematografica. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

via xv edizione veneziaVenezia a Napoli. Il cinema esteso, XV edizione - Il cinema esteso”, la rassegna cinematografica ideata e diretta da Antonella Di Nocera, realizzata in ... Segnala napolivillage.com

via xv edizione veneziaVenezia canta l'immensità: al via la 69esima edizione della Biennale - L'edizione 2025 è diretta da Caterina Barbieri, compositrice e musicista itali ... ilfoglio.it scrive

Sport: Acli, al via domani a Roma la XV edizione del torneo di calcio a 5 “San Giovanni Paolo II” dedicato alle parrocchie romane - Ritorna per la XV edizione il torneo delle parrocchie “San Giovanni Paolo II” di calcio a 5, promosso dall’Unione Sportiva Acli di Roma, in collaborazione con in collaborazione con le Acli di Roma e ... Segnala agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Via Xv Edizione Venezia