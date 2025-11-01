Arezzo, 1 novembre 2025 – Al via il progetto da 3 milioni di euro per l’ efficientamento energetico della scuola media “Petrarca” che ridurrà il 70% dei consumi. Un importante intervento di efficientamento energetico interesserà la Scuola Secondaria di I grado “Petrarca” di Montevarchi, con l’obiettivo di trasformarla in un edificio a energia quasi zero (Nearly Zero Energy Building – NZEB). Il costo complessivo è di 3 milioni di euro, finanziato per metà attraverso il Conto Termico GSE (Gestore dei Servizi Energetici) e per l’altra parte tramite un bando POR-FESR 2021–2027. Grazie a questi interventi il fabbisogno energetico dell’edificio si ridurrà del 70%, diventando un modello di sostenibilità e innovazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

