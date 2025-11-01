Al via i nuovi Accordi Territoriali per i contratti di affitto a canone concordato

A partire da oggi, 1° novembre, entreranno in vigore i nuovi Accordi Territoriali per il Comune di Ravenna, che disciplinano i contratti di locazione a canone concordato. Per gli altri 17 Comuni della provincia continueranno invece ad applicarsi, fino a nuovo aggiornamento, gli accordi firmati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

