Non solo compagnie dialettali amatoriali da premiare, ma anche grandi personaggi del teatro ed eccellenze che saranno al centro di riconoscimenti a loro dedicati: martedì 4 novembre, alle 21, il Teatro Città di Legnano Talisio Tirinnanzi ospiterà infatti la cerimonia di assegnazione del Premio Città di Legnano Felice Musazzi, il riconoscimento dedicato alla memoria dell’attore, fondatore insieme con Tony Barlocco della compagnia i Legnanesi, oltre che inventore e interprete del personaggio della Teresa. Il premio, giunto alla seconda edizione, si articola in due percorsi: una sezione concorsuale, rivolta a compagnie dialettali e amatoriali che portano avanti la tradizione teatrale con uno sguardo contemporaneo, e una sezione dedicata, appunto, ai premi alla carriera e alle eccellenze del teatro italiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al Tirinnanzi si celebrano le stelle dello spettacolo