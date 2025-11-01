Al Teatro Giotto si va in scena Si parte con Sante Donnacce

E’ una stagione teatrale ricca di nomi importanti e spettacoli di successo quella allestita da Comune di Borgo San Lorenzo e Fondazione Toscana Spettacolo, in collaborazione con l’ Accademia degli Audaci, proprietaria del Teatro Giotto. Si inizierà il prossimo 26 novembre, con un’anteprima fuori abbonamento, e saranno Maria Cassi e Leonardo Brizzi con il loro "Sante Donnacce" ad aprire la stagione borghigiana. E dopo di loro, Alessandro Bergonzoni, Maddalena Crippa, Lella Costa, Alessandro Benvenuti, Marina Massironi, Tindaro Granta, la Compagnia Opus Ballet. Il programma in abbonamento, dopo l’anteprima del duo Cassi-Brizzi, sarà il 4 dicembre da Alessandro Bergonzoni, che al Giotto di Borgo San Lorenzo porta il suo "Arrivano i dunque". 🔗 Leggi su Lanazione.it

