Al Rocco arriva la corazzata Brescia | Valmaura blindata attesi oltre 1000 tifosi ospiti
“In categoria è difficile con tutti, domani troveremo l'Union Brescia che insieme al Vicenza è la squadra top del girone, ma dobbiamo avere più fame dell'avversario”. Attilio Tesser presenta così l'arduo impegno casalingo di domani 2 novembre, dove al Rocco arriva la compagine bresciana che punta. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
