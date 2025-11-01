Al Rocco arriva la corazzata Brescia | Valmaura blindata attesi oltre 1000 tifosi ospiti

“In categoria è difficile con tutti, domani troveremo l'Union Brescia che insieme al Vicenza è la squadra top del girone, ma dobbiamo avere più fame dell'avversario”. Attilio Tesser presenta così l'arduo impegno casalingo di domani 2 novembre, dove al Rocco arriva la compagine bresciana che punta. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Al Rocco arriva la corazzata Brescia: Valmaura blindata, attesi oltre 1000 tifosi ospiti - Nella partita di domani 2 novembre Unione chiamata ad un impegno particolarmente arduo contro la compagine che più di altre ha ambizione di tornare nella serie cadetta. Segnala triesteprima.it

