Al Policlinico di Milano il bambino nato due volte

Al Policlinico di Milano c’è un bambino che è nato due volte. Si chiama Ludovico e la prima è stata il 22 giugno 2025, quando è venuto alla luce con parto naturale alla Clinica Mangiagalli. La seconda volta è stata ad agosto, quando dopo una tracheotomia d’urgenza e un intervento con un macchinario di ultima generazione che sfrutta il laser C02, ha potuto iniziare a respirare da solo, con la laringe finalmente libera da una cisti congenita che aveva rischiato, 20 minuti dopo la nascita, di soffocarlo. Il bambino soffriva di laringocele: una “ neoformazione ” sulla laringe causata di solito da laringe e corde vocali sempre sotto sforzo. 🔗 Leggi su Open.online
