Al Pionta apre la Ciclofficina Fiab | Rigenerazione urbana e mobilità sostenibile si incontrano

Si chiama Spazio Ciclofficina e verrà inaugurato venerdì 7 novembre alle 17 in punto. È al centro di aggregazione del Pionta che Fiab ha dato il vita a “un luogo aperto, pensato non solo per i nostri soci ma anche per tutti i cittadini con l’obiettivo di offrire un punto di incontro, informazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Fiab Arezzo, rinnovata e aperta ai cittadini la ciclofficina al Cas del Pionta - Arezzo, 1 novembre 2025 – Fiab Arezzo rinnova e rende disponibile a soci e cittadini lo spazio ciclofficina al Cas del parco del Pionta. Segnala lanazione.it