Al Met Circo Paradiso Le lucciole sul trapezio E un’umanità da difendere

Nuova prima nazionale da martedì a domenica 9 novembre al Metastasio con il debutto di Circo Paradiso, il nuovo spettacolo con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, e Adriano Evangelisti e Raffaele Latagliata alla regia (feriali 20.45, sabato 19.30, domenica 16.30). Prodotto dal Met insieme al Teatro De Gli Incamminati, Circo Paradiso rinnova lo stile originale che ha contraddistinto gli spettacoli della "trilogia degli ultimi" (Letizia va alla guerra, Fino alle stelle, I mezzalira) e mescola modernità e sapore antico in una poetica che rilancia le urgenze del cuore, tratte dalla tradizione orale passata.

