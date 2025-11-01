Firenze, 1 novembre 2025 - Domenica, 2 novembre, allo stadio Franchi la Fiorentina scenderà in campo contro il Lecce per il campionato di serie A. L’incontro inizierà alle 15. Su disposizione della Questura, sarà istituita una serie di provvedimenti di circolazione. In sostanza, i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita. In viale Fanti (fra via Amari e viale Malta, controviali compresi) e viale Cialdini dove i divieti di sosta scatteranno invece cinque ore prima del fischio di inizio) e quelli di transito tre ore prima. A questi si aggiungono ulteriori provvedimenti collaterali: dalle 7 (fino alle 20 e comunque fino al termine dell’evento) sarà istituita una corsia dedicata ai mezzi di soccorso, di polizia e a servizio dei disabili in piazzale Campioni del ’69 per consentire l’accesso all’area sosta dedicata allestita nello stesso piazzale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Franchi si gioca Fiorentina-Lecce, i provvedimenti di circolazione