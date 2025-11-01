Al cimitero una nuova installazione per i neonati morti dopo la nascita
Nasce al cimitero il "giardino del ricordo", un’installazione artistica del grafico jesino Stefano Gregori, dedicata ai neonati deceduti subito dopo la nascita. Un cielo stellato dietro un acero, dove i familiari potranno mettere il nome del loro angelo volato in cielo troppo presto. "Qui si costruisce la memoria dei neonati i cui nomi illuminano come stelle questo giardino del ricordo", recita la targa posizionata vicino all’installazione donata dal grafico jesino. Ad annunciare la novità ieri è stato l’assessore ai servizi cimiteriali Samuele Animali, alla vigilia della commemorazione dei defunti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
