Nasce al cimitero il "giardino del ricordo", un’installazione artistica del grafico jesino Stefano Gregori, dedicata ai neonati deceduti subito dopo la nascita. Un cielo stellato dietro un acero, dove i familiari potranno mettere il nome del loro angelo volato in cielo troppo presto. "Qui si costruisce la memoria dei neonati i cui nomi illuminano come stelle questo giardino del ricordo", recita la targa posizionata vicino all’installazione donata dal grafico jesino. Ad annunciare la novità ieri è stato l’assessore ai servizi cimiteriali Samuele Animali, alla vigilia della commemorazione dei defunti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

al cimitero una nuova installazione per i neonati morti dopo la nascita

