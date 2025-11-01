Aiuto intervenite Grande Fratello la serata finisce malissimo | furia in casa pubblico scioccato VIDEO
Che Halloween sarebbe senza un po’ di caos? Nella casa del Grande Fratello la notte delle streghe ha regalato scintille, e non solo per via delle maschere. Balli sfrenati, look improbabili e qualche bicchiere di troppo hanno acceso la miccia di una serata che resterà negli annali del reality. E indovinate un po’? Il protagonista assoluto è stato Simone De Bianchi, che è riuscito a trasformare la festa in una vera e propria soap opera dal vivo. Leggi anche: “Tale e Quale Show”: la sesta puntata tra trasformismo e spettacolo, ecco chi ha conquistato il podio La scena si scalda quando Simone, con un po’ di alcol in corpo e la lingua sciolta, comincia a raccontarsi come se fosse in una seduta psicanalitica improvvisata. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Leggi anche questi approfondimenti
Perché seguire un corso di primo soccorso pediatrico, magari con la propria famiglia? 1. Acquisire fiducia – il migliore aiuto è quello fornito con calma e sicurezza; 2. Imparare a dare le giuste priorità – cosa fare come prima cosa? Intervenire (e come) o c - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello, Valentina entra a sorpresa nella casa: la reazione di Benedetta e Domenico - L'ingresso di Valentina lascia senza parole i due gieffini, che nel frattempo si sono avvicinati durante la prima settimana insieme nel reality ... Secondo today.it
Grande Fratello, Giulia Soponariu: "Sono stata rapita". Intervengono gli autori - Poche ore dopo la diretta della prima puntata la concorrente Giulia Soponariu ha fatto una ... Si legge su corrieredellosport.it
Grande Fratello, le pagelle della prima puntata: Super Simo fantastica (8), il ricordo di Taricone (7) - C’era tanta curiosità attorno a questa prima puntata, andata in onda lunedì 29 settembre, sia per la nuova conduzione di ... dilei.it scrive