Aiuto intervenite Grande Fratello la serata di festa degenera | l’inquilino è ubriaco ed è furia in casa

Come ogni anno la casa del Grande Fratello si è trasformata in un vero e proprio teatro di eccessi per la festa di Halloween. Maschere, musica, travestimenti, ma anche qualche bicchiere di troppo: la notte è presto degenerata e, tra urla e gesti fuori controllo, alcuni gieffini hanno lasciato il segno in modo tutt’altro che elegante. A far parlare di sé è stato in particolare Simone De Bianchi, protagonista di un acceso momento di tensione che ha coinvolto gran parte dei concorrenti e scatenato la reazione del pubblico. Nel cuore della notte, dopo aver bevuto più del dovuto, il concorrente ha iniziato a parlare senza troppa coerenza, lasciandosi andare a confessioni e riflessioni confuse. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it