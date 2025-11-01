Aiuto intervenite Grande Fratello la serata di festa degenera | l’inquilino è ubriaco ed è furia in casa
Come ogni anno la casa del Grande Fratello si è trasformata in un vero e proprio teatro di eccessi per la festa di Halloween. Maschere, musica, travestimenti, ma anche qualche bicchiere di troppo: la notte è presto degenerata e, tra urla e gesti fuori controllo, alcuni gieffini hanno lasciato il segno in modo tutt’altro che elegante. A far parlare di sé è stato in particolare Simone De Bianchi, protagonista di un acceso momento di tensione che ha coinvolto gran parte dei concorrenti e scatenato la reazione del pubblico. Nel cuore della notte, dopo aver bevuto più del dovuto, il concorrente ha iniziato a parlare senza troppa coerenza, lasciandosi andare a confessioni e riflessioni confuse. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Perché seguire un corso di primo soccorso pediatrico, magari con la propria famiglia? 1. Acquisire fiducia – il migliore aiuto è quello fornito con calma e sicurezza; 2. Imparare a dare le giuste priorità – cosa fare come prima cosa? Intervenire (e come) o c - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello, Valentina entra a sorpresa nella casa: la reazione di Benedetta e Domenico - L'ingresso di Valentina lascia senza parole i due gieffini, che nel frattempo si sono avvicinati durante la prima settimana insieme nel reality ... Riporta today.it
Grande Fratello, Giulia Soponariu: "Sono stata rapita". Intervengono gli autori - Poche ore dopo la diretta della prima puntata la concorrente Giulia Soponariu ha fatto una ... Come scrive corrieredellosport.it
Grande Fratello, le pagelle della prima puntata: Super Simo fantastica (8), il ricordo di Taricone (7) - C’era tanta curiosità attorno a questa prima puntata, andata in onda lunedì 29 settembre, sia per la nuova conduzione di ... Da dilei.it