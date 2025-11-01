Airbnb ira dei dipendenti | Ritmi folli e lavori extra Il pranzo? Mentre guidiamo

Firenze, 1 novembre 2025 – Sono quelli che fanno trovare gli appartamenti su Airbnb puliti, ordinati, pronti ad accogliere i turisti. Consegna delle chiavi, lavaggio biancheria, pulizie, piccola manutenzione: sono un ingranaggio fondamentale dell’economia turistica fiorentina. Eppure si sentono schiacciati proprio da quel sistema che contribuiscono a far funzionare, e ora hanno deciso di farsi sentire. I lavoratori degli affitti brevi dipendenti della Alfred Srl, azienda che gestisce servizi per appartamenti turistici, ieri hanno scioperato e manifestato in via Ghibellina insieme alla Filcams Cgil Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

