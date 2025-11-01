Aiea nuovi danni alla centrale di Zaporizhzhia | sicurezza nucleare ancora più fragile nel cuore della guerra

Nuovi danni alle linee elettriche esterne della centrale nucleare di Zaporizhzhia sono stati confermati dagli ispettori dell’ Aiea, e la notizia riapre l’allarme sullo stato del più grande impianto atomico d’Europa, ormai ostaggio di un equilibrio tecnico sempre più precario. La scoperta è avvenuta durante i lavori di riparazione che avevano appena ristabilito una fornitura esterna di energia dopo un mese intero di blackout, ma ciò che doveva essere un passo in avanti si è trasformato nell’ennesima prova della vulnerabilità della struttura. A darne notizia è il direttore generale dell’agenzia Onu per l’energia atomica, Rafael Grossi, che in una nota pubblicata sul sito ufficiale parla di “nuovi danni rilevati alla linea di riserva Ferosplavna-1, situata poco distante dal piazzale della centrale termoelettrica collegata all’impianto”, un punto strategico che già in passato aveva mostrato criticità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Aiea, nuovi danni alla centrale di Zaporizhzhia: sicurezza nucleare ancora più fragile nel cuore della guerra

