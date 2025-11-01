Aica nuove assunzioni | pubblicato avviso tramite l’agenzia Osmosi
L’Aica ha avviato una nuova selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di cinque figure professionali. L’avviso, pubblicato dall’agenzia per il lavoro Osmosi spa, prevede un contratto di somministrazione della durata di cinque mesi. Le posizioni aperte riguardano quattro operai e un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
