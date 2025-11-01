Ai Weiwei' s Turandot in anteprima nazionale alla 66° edizione del Festival dei Popoli
“Ai Weiwei's Turandot”, il potente documentario che racconta il debutto alla regia operistica del celebre artista e attivista cinese Ai Weiwei, sarà presentato come evento speciale alla 66ª edizione del Festival dei Popoli, la più importante manifestazione internazionale dedicata al cinema. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
DOCUMENTI SPECIALI La Turandot vista da Ai Weiwei in un documento storico filmato al Teatro dell'Opera di Roma durante la pandemia e la guerra in Ucraina docu-film che sarà presentato a novembre al Festival dei Popoli. di @zingrillo @FestivalPopoli | - X Vai su X