L’azienda Agrofertil di Santa Sofia ha donato alla Asd Santa Sofia un pulmino da 9 posti che servirà alla polisportiva a garantire un servizio di trasferta per i giovani calciatori minorenni da Cusercoli ai campi di gioco di Galeata e Santa Sofia e in occasione delle trasferte di campionato. "Un gesto importante quello di Agrofertil – commenta il presidente della Asd Santa Sofia Sauro Conficoni –. L’azienda da anni ci sta supportando e anche grazie al presidente Guido Sassi, da sempre vicino alla società in varie forme, e al direttore Francesco Marianini riusciamo a gestire al meglio le attività di ben 170 giovani calciatori iscritti, garantendo loro una sana attività sportiva in sicurezza e, come richiesto dalle famiglie, anche una parte dei trasferimenti quando i genitori sono impossibilitati a provvedere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Agrofertil, una mano al territorio